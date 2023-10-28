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Перед матчем ЛЧ тренер «Шахтера» взял автограф у двух игроков «Барсы» – никогда не угадаете этих футболистов
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Перед матчем ЛЧ тренер «Шахтера» взял автограф у двух игроков «Барсы» – никогда не угадаете этих футболистов
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Источник:
Бомбардир
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