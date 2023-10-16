«Рома» определилась с будущим Моуринью

«Рома» сменит главного тренера по окончании сезона-2023/24.
Жозе Моуринью покинет занимаемую должность следующим летом в связи с истечением срока контракта. Стороны не ведут переговоры о продлении соглашения.
После ухода из «Ромы» португалец может уехать в Саудовскую Аравию.
- Моуринью возглавляет команду с 2021 года.
- Под его руководством римляне выиграли Лигу конференций и уступили в финале Лиги Европы.
- Сейчас «Рома» идет в Серии А на 10-м месте, набрав 11 очков в 8 турах.
Источник: Football Italia