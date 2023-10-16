«Рома» определилась с будущим Моуринью

«Рома» сменит главного тренера по окончании сезона-2023/24.

Жозе Моуринью покинет занимаемую должность следующим летом в связи с истечением срока контракта. Стороны не ведут переговоры о продлении соглашения.

После ухода из «Ромы» португалец может уехать в Саудовскую Аравию.