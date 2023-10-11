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Роналду нарушил закон и получит 99 ударов плетью. Что?
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Все новости
16:01
Роналду нарушил закон и получит 99 ударов плетью. Что?
9 октября
22:15
Роналду проинформировал «Аль-Наср» о своих планах на будущее
2
21:29
В Испании назвали страну, где Месси может поиграть до конца февраля
15:58
Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году
8 октября
11:07
В Англии сообщили, где пройдет ЧМ-2034
2
01:07
Ассист Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить команду Кверквелии (3:0)
00:46
Моуринью связал развитие лиги Саудовской Аравии только с одним игроком
7 октября
23:02
Моуринью анонсировал свой отъезд в чемпионат Саудовской Аравии
1
21:24
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Обзор матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: голы и лучшие моменты (видео)
17:42
Роналду отреагировал на проведение ЧМ-2030 в Португалии
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15:21
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«Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023
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Обзор матча «Аль-Наср – «Абха»: голы и лучшие моменты (видео)
6 октября
19:59
«Аль-Наср» сенсационно сыграл вничью с аутсайдером (2:2), Роналду не забил
18:40
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«Аль-Иттихад» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2023
17:03
Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Наср» – «Абха»: 6 октября
16:16
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«Аль-Наср» – «Абха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2023
09:47
Ибрагимович рассказал, как относится к игрокам, которые уехали в Саудовскую Аравию
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4 октября
20:23
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11:52
На Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании Майорги
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14:27
Роналду отреагировал на дебютный гол в азиатской ЛЧ
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23:03
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Новости
Роналду нарушил закон и получит 99 ударов плетью. Что?
Роналду нарушил закон и получит 99 ударов плетью. Что?
1
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 16:01
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Англия
Аль-Наср
Роналду Криштиану
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