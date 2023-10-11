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Трогательная реакция 93-летнего болельщика «Атлетико» – он впервые попал на стадион любимой команды
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09:23
В «Реале» высказались о подписании Мбаппе следующим летом
08:53
В «Барселоне» отреагировали на возможное возвращение Месси зимой
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22:37
«Без проблем найдет работу в Европе»: агент – об Абаскале
20
22:29
Мостовой назвал цель Абаскаля в «Спартаке»: «Он ее выполнил»
7
18:53
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«Севилья» назначила нового тренера
1
16:33
Стало известно, сколько «Барселона» должна другим клубам за трансферы
16:04
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9 октября
23:12
«Севилья» хочет переманить тренера из «Реала»
17:51
Стало известно, арендует ли «Барселона» Месси у «Интер Майами»
12:48
Клуб Захаряна обвинил судью в поражении от «Атлетико»
12:12
«Севилья» рассматривает семь кандидатов на пост главного тренера
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11:40
Винисиус повторил яркое празднование Роналду – он на шаг ближе к статусу легенды «Реала»
10:25
Ямаль из «Барселоны» – в пятерке самых юных авторов гола в истории топ-лиг Европы
09:23
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Новости
Трогательная реакция 93-летнего болельщика «Атлетико» – он впервые попал на стадион любимой команды
Трогательная реакция 93-летнего болельщика «Атлетико» – он впервые попал на стадион любимой команды
1
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 10:04
Испания. Примера
Испания
Атлетико
Реал Сосьедад
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