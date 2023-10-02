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Глава российских судей назначен на матч украинской команды в ЛЧ: как такое возможно?
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Глава российских судей назначен на матч украинской команды в ЛЧ: как такое возможно?
Глава российских судей назначен на матч украинской команды в ЛЧ: как такое возможно?
А
Источник:
«Бомбардир»
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02.10.2023 19:23
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+12
Горловский
3 октября, 13:14
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Ну и кто это? И на какой матч?
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