Мхитарян заявил о геноциде в Нагорном Карабахе

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян о конфликте между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха.

Азербайджан и Армения спорят о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

С декабря 2022 года регион находится в транспортной блокаде.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском районе.

«Срочно! 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 тысяч детей, подвергаются военному нападению.

Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру после 9 месяцев преднамеренной блокады, провоцирования голода и отказа в гуманитарном доступе. Как говорят эксперты, это геноцид.

Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира», – написал Мхитарян в твиттере.