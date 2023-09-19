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    Мхитарян заявил о геноциде в Нагорном Карабахе

    Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян о конфликте между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха.

    • Азербайджан и Армения спорят о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
    • С декабря 2022 года регион находится в транспортной блокаде.
    • 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском районе.

    «Срочно! 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 тысяч детей, подвергаются военному нападению.

    Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру после 9 месяцев преднамеренной блокады, провоцирования голода и отказа в гуманитарном доступе. Как говорят эксперты, это геноцид.

    Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира», – написал Мхитарян в твиттере.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2023 23:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +271

      russkiisergei 1 час назад

      надеюсь армяшки исчезнут с лица земли!!!

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      Рейтинг: +40

      vikingus 1 час назад

      Уважение ему за гражданскую позицию и то, что не боится ее выражать

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