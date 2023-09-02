АПЛ. «Челси» проиграл дома «Форест» (0:1), «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» разгромили соперников

«Манчестер Сити» в четвертом туре АПЛ крупно обыграл «Фулхэм». У лондонцев единственный мяч забил американец Тим Рим.
«Тоттенхэм» добился крупной выездной победы над «Бернли». Лондонцы идут без поражений.
«Челси» дома уступил «Ноттингем Форест». Лондонцы опустились на 11-е место, а «Форест» занимает девятую строчку.
Англия. АПЛ. 4-й тур
Манчестер Сити – Фулхэм – 5:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Альварес, 31; 1:1 – Рим, 33; 2:1 – Аке, 45+5; 3:1 – Холанд, 58; 4:1 – Холанд, 70 (с пенальти); 5:1 – Холанд, 90+5.
Бернли – Тоттенхэм – 2:5 (1:2)
Голы: 1:0 – Фостер, 4; 1:1 – Сон, 16; 1:2 – Ромеро, 45+2; 1:3 – Мэддисон, 54; 1:4 – Сон, 63; 1:5 – Сон, 66; 2:5 – Браунхилл, 90+4.
Челси – Ноттингем Форест – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Эланга, 48.
Источник: «Бомбардир»