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    • АПЛ. «Челси» проиграл дома «Форест» (0:1), «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» разгромили соперников

    АПЛ. «Челси» проиграл дома «Форест» (0:1), «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» разгромили соперников

    «Манчестер Сити» в четвертом туре АПЛ крупно обыграл «Фулхэм». У лондонцев единственный мяч забил американец Тим Рим.

    «Тоттенхэм» добился крупной выездной победы над «Бернли». Лондонцы идут без поражений.

    «Челси» дома уступил «Ноттингем Форест». Лондонцы опустились на 11-е место, а «Форест» занимает девятую строчку.

    Англия. АПЛ. 4-й тур

    Манчестер Сити – Фулхэм – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Альварес, 31; 1:1 – Рим, 33; 2:1 – Аке, 45+5; 3:1 – Холанд, 58; 4:1 – Холанд, 70 (с пенальти); 5:1 – Холанд, 90+5.

    Бернли – Тоттенхэм – 2:5 (1:2)

    Голы: 1:0 – Фостер, 4; 1:1 – Сон, 16; 1:2 – Ромеро, 45+2; 1:3 – Мэддисон, 54; 1:4 – Сон, 63; 1:5 – Сон, 66; 2:5 – Браунхилл, 90+4.

    Челси – Ноттингем Форест – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эланга, 48.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.09.2023 19:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1860

      Таврида 2 сентября, 19:22

      Через год Челси будет самым дорогим клубом Чемпионшипа.

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