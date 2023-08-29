«Аль-Наср» – «Аль-Шабаб» сыграют в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Матч состоится во вторник, 29 августа.
- Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авивал», который вмещает до 25000 болельщиков.
- Начало – в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»
- Встречу в прямом эфире можно будет смотреть на зарубежных каналах в IP-TV.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»
- победа «Аль-Наср» – 1.25
- ничья – 6.40
- победа «Аль-Шабаб» – 11
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Источник: «Бомбардир»