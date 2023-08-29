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    • Где смотреть матч «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»: во сколько прямая трансляция матча, 29 августа

    Где смотреть матч «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»: во сколько прямая трансляция матча, 29 августа

    «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб» сыграют в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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    • Матч состоится во вторник, 29 августа.
    • Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авивал», который вмещает до 25000 болельщиков.
    • Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»

    Ставки на матч «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»

    Коэффициенты:

    • победа «Аль-Наср» – 1.25
    • ничья – 6.40
    • победа «Аль-Шабаб» – 11

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    Источник: «Бомбардир»

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