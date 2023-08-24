Все назначения судей на матчи 6-го тура РПЛ

РФС назначил судей на матчи 6-го тура РПЛ.
24 августа (пятница)
«Оренбург» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Сергей Французов.
«Факел» – «Краснодар»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.
26 августа (суббота)
«Зенит» – «Урал»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.
«Рубин» – «Динамо»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Спартак» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Артeм Любимов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Ковалев; инспектор – Алексей Резников.
«Пари НН» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Колобаев.
27 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Роман Галимов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Анатолий Цветнов.
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Зуев.