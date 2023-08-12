Только 2 футболиста в истории поиграли в 6 топ-лигах Европы

Новая задача для футболистов, поиграть в 7 ТОП лигах Европы
Агент: - Я понял, все аутсайдеры наши)))
Достижение гавно, если бы за первые 6 ТОП клубов поиграли, тогда действительно есть чем гордится, а так любой может достичь ...
Джастин Клюйверт повторил достижение Кристиана Поульсена.
Только этим двум футболистам удалось поиграть сразу в шести топ-лигах Европы.
- Клюйверт – «Аякс», «Рома», «РБ Лейпциг», «Ницца», «Валенсия», «Борнмут».
- Поульсен – «Шальке», «Севилья», «Ювентус», «Ливерпуль», «Эвиан», «Аякс».