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    Только 2 футболиста в истории поиграли в 6 топ-лигах Европы

    Джастин Клюйверт повторил достижение Кристиана Поульсена.

    Только этим двум футболистам удалось поиграть сразу в шести топ-лигах Европы.

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    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1167

      Andrew01 1 час назад

      Новая задача для футболистов, поиграть в 7 ТОП лигах Европы
      Агент: - Я понял, все аутсайдеры наши)))
      Достижение гавно, если бы за первые 6 ТОП клубов поиграли, тогда действительно есть чем гордится, а так любой может достичь ...

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      Рейтинг: +15793

      Алексей З 1 час назад

      Не считаю это достижением, скорее наоборот.

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      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте > Алексей З 1 час назад

      Это достижение НИКОГДА не повторят российские футболисты.. И кстати это ДОСТИЖЕНИЕ. Но в России это не всем понять.

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      Рейтинг: +14849

      Skull_Boy 2 часа назад

      У которых вся карьера аренда и лавка

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