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    • Роналду в третий раз грозит депортация из Саудовской Аравии: подробности нового скандала с участием португальца

    Роналду в третий раз грозит депортация из Саудовской Аравии: подробности нового скандала с участием португальца

    Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» менее года, а его уже в третий раз призывают выгнать из страны.

    Новым поводом для потенциальной депортации стало празднование футболистом забитого мяча.

    После гола 38-летний португалец перекрестился, нарушив законы Саудовской Аравии.

    Дело в том, что в мусульманской стране запрещена публичная демонстрация чужой веры, в том числе христианских жестов.

    Теперь Криштиану грозит арест, депортация или финансовый штраф.

    Стоит ли Роналду бояться последствий? Учитывая его статус, не факт. Хотя прецедент уже был. 10 лет назад колумбийского игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали в торговом центре из-за татуировки с изображением Иисуса Христа, которую было видно под рубашкой.

    Самому Роналду как минимум дважды сходило с рук нарушение саудовских обычаев – в апреле и мае.

    Сначала форварда грозили депортировать за неприличный жест. В ответ на провокационные выкрики фанатов он схватился за пах.

    Затем пятикратного обладателя «Золотого мяча» подставила его возлюбленная. Джорджина Родригес училась в Саудовской Аравии танцевать тверк, о чем публично сообщила в соцсетях. Тогда их тоже призывали выгнать, но безрезультатно.

    Да и вообще мужчине и женщине нельзя жить вне брака в этой стране, но для Криштиану и Джорджины сделали исключение.

    Ждем новый компромисс или в этот раз Роналду не сдобровать?

    Фото: AFLO / Global Look Press, соцсети Хуана Пабло Пино

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.08.2023 16:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11

      Fiesa 9 часов назад

      Любая религия не хорошо.А мусульманская сплошной гипноз.Умные люди это знают

      1
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      Рейтинг: +11

      Fiesa 9 часов назад

      Почему в росси разрешено ходить где нет мусульманства в паранже..просим всех гнать ,если руководство страны не одумается..последствия будут не обратимы.
      БравоКриш!

      0
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      Рейтинг: +12

      LokomotivMOSKOV 11 августа, 21:41

      Надо и в России такой закон! Если демонстрация других религий кроме христианства, из страны выдворять и в казну высокие штрафы, хоть мусульман меньше будет

      0
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      Рейтинг: +1394

      САНЁК17 11 августа, 19:49

      Это просто пустые разговоры , никого не будут депортировать

      1
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      Рейтинг: +5025

      Бомбардиръ 11 августа, 16:52

      А хиджаб есть демонстрация мусульманской веры. Значит нам надо перенять опыт саудовцев и запретить ношение хиджаба у нас, в православных регионах.

      5
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      Рейтинг: +5800

      fakeid > Бомбардиръ 11 августа, 17:01

      саркози запретил в своей стране. штраф за ношение 150€.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5025

      Бомбардиръ > fakeid 11 августа, 17:09

      Это был запрет сокрытия лица, следовательно запрет никаба, а при хиджабе открытое лицо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5800

      fakeid 11 августа, 16:34

      евросоюзу нужно принять аналогичный закон, с той лишь разницей, что запрещено всё, что не по-христиански. и депортировать нагнанных арабов. вот гы-гы было бы.

      3
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      Рейтинг: +5025

      Бомбардиръ > fakeid 11 августа, 16:52

      Европа уже давно постхристианская, то есть атеистическая.

      2
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      ...
      Рейтинг: +149

      Glebson > fakeid 11 августа, 17:26

      Христианская религия, особенно в Европе, давно мертва. Никаких уже принципов не осталось.

      1
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