Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду в третий раз грозит депортация из Саудовской Аравии: подробности нового скандала с участием португальца

Роналду в третий раз грозит депортация из Саудовской Аравии: подробности нового скандала с участием португальца

11 августа 2023, 16:24
6

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» менее года, а его уже в третий раз призывают выгнать из страны.

Новым поводом для потенциальной депортации стало празднование футболистом забитого мяча.

После гола 38-летний португалец перекрестился, нарушив законы Саудовской Аравии.

Дело в том, что в мусульманской стране запрещена публичная демонстрация чужой веры, в том числе христианских жестов.

Теперь Криштиану грозит арест, депортация или финансовый штраф.

Стоит ли Роналду бояться последствий? Учитывая его статус, не факт. Хотя прецедент уже был. 10 лет назад колумбийского игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали в торговом центре из-за татуировки с изображением Иисуса Христа, которую было видно под рубашкой.

Самому Роналду как минимум дважды сходило с рук нарушение саудовских обычаев – в апреле и мае.

Сначала форварда грозили депортировать за неприличный жест. В ответ на провокационные выкрики фанатов он схватился за пах.

Затем пятикратного обладателя «Золотого мяча» подставила его возлюбленная. Джорджина Родригес училась в Саудовской Аравии танцевать тверк, о чем публично сообщила в соцсетях. Тогда их тоже призывали выгнать, но безрезультатно.

Да и вообще мужчине и женщине нельзя жить вне брака в этой стране, но для Криштиану и Джорджины сделали исключение.

Ждем новый компромисс или в этот раз Роналду не сдобровать?

Фото: AFLO / Global Look Press, соцсети Хуана Пабло Пино

Большой футбол вернулся: используйте бонус в 17000₽ и следите за любимой командой!

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1691772599
Это просто пустые разговоры , никого не будут депортировать
Ответить
LokomotivMOSKOV
1691779313
Надо и в России такой закон! Если демонстрация других религий кроме христианства, из страны выдворять и в казну высокие штрафы, хоть мусульман меньше будет
Ответить
Fiesa
1691833468
Почему в росси разрешено ходить где нет мусульманства в паранже..просим всех гнать ,если руководство страны не одумается..последствия будут не обратимы. БравоКриш!
Ответить
Fiesa
1691833514
Любая религия не хорошо.А мусульманская сплошной гипноз.Умные люди это знают
Ответить
L...A
1691874337
И что с того что он перекрестился, мы же не арестовываем их когда они делают Намаз. Тогда пусть закроютсвою страну для Христиан или боятся, что у них больше туристов не будет. Если не уважают чужую религию, пусть не требуют уважения к своей. И ещё они заплатили ему чтобы он там играл а не от религии отвернулся, если им так не нравится Христианство пусть к себе только своих и возмут.
Ответить
Главные новости
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
3
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
Все новости
Все новости
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
Вчера, 23:11
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
10
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
Вчера, 10:29
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
6 сентября
8
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
4 сентября
2
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
31 августа
5
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
28 августа
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
26 августа
3
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
ФотоЭкс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
ВидеоРоналду скривился после разговора с Инфантино
24 августа
ФотоЕще один экс-игрок «Ливерпуля» перешел в «Трабзонспор» вслед за Салахом
24 августа
Где играет сын Криштиану Роналду: карьера Криша-младшего в клубе и сборной Португалии
23 августа
2
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
22 августа
4
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Роналду забил в 25-м сезоне подряд
21 августа
3
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов
21 августа
26
977-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Рияд»
21 августа
8
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
20 августа
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+