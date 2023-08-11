Роналду в третий раз грозит депортация из Саудовской Аравии: подробности нового скандала с участием португальца

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» менее года, а его уже в третий раз призывают выгнать из страны.

Новым поводом для потенциальной депортации стало празднование футболистом забитого мяча.

После гола 38-летний португалец перекрестился, нарушив законы Саудовской Аравии.

Дело в том, что в мусульманской стране запрещена публичная демонстрация чужой веры, в том числе христианских жестов.

Теперь Криштиану грозит арест, депортация или финансовый штраф.

Стоит ли Роналду бояться последствий? Учитывая его статус, не факт. Хотя прецедент уже был. 10 лет назад колумбийского игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали в торговом центре из-за татуировки с изображением Иисуса Христа, которую было видно под рубашкой.

Самому Роналду как минимум дважды сходило с рук нарушение саудовских обычаев – в апреле и мае.

Сначала форварда грозили депортировать за неприличный жест. В ответ на провокационные выкрики фанатов он схватился за пах.

Затем пятикратного обладателя «Золотого мяча» подставила его возлюбленная. Джорджина Родригес училась в Саудовской Аравии танцевать тверк, о чем публично сообщила в соцсетях. Тогда их тоже призывали выгнать, но безрезультатно.

Да и вообще мужчине и женщине нельзя жить вне брака в этой стране, но для Криштиану и Джорджины сделали исключение.

Ждем новый компромисс или в этот раз Роналду не сдобровать?

Фото: AFLO / Global Look Press, соцсети Хуана Пабло Пино

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