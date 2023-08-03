Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Левников на ЦСКА – «Локомотив» и другие судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ

Левников на ЦСКА – «Локомотив» и другие судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ

3 августа 2023, 13:36
4

РФС назначил судей на матчи 3-го тура РПЛ.

4 августа (пятница)

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

5 августа (суббота)

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин»«Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.

«Оренбург» – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

6 августа (воскресенье)

«Балтика» – «Факел»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Динамо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Анатолий Цветнов.

Еще по теме:
«Оренбург» подпишет форварда из Ирана
«Спартак» расстался с Классеном 9
Шавло назвал сильнейшего игрока РПЛ – он не из «Зенита» 6
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Краснодар Ростов Динамо Локомотив Ахмат Оренбург Крылья Советов Урал Рубин Балтика Факел Нижний Новгород Сочи Левников Кирилл
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1691060481
Я так понял ЦСКА намекают, что им 3,14здец, один полудурок из Питера уже себя показал вот вам теперь второй
Ответить
NewLife
1691061334
Когда играют бездомные на варе всегда их друг Кукуян, или я ошибаюсь? Посмотрим, будет ли КК в этот раз.))
Ответить
ivany4
1691063121
Как показали первые игры, не важно кто судит, важны кабинетные игры, во время трудностей бездомных.))
Ответить
Spirit_78
1691083003
Не какуляк и не матюнин - и на том спасибо. Хотя и этого зарядить могут, чтобы поощрял костоломство, ничему не удивлюсь.
Ответить
Главные новости
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
1
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
6
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
3
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
2
Все новости
Все новости
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
3
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
17
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+