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    • Левников на ЦСКА – «Локомотив» и другие судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ

    Левников на ЦСКА – «Локомотив» и другие судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ

    РФС назначил судей на матчи 3-го тура РПЛ.

    4 августа (пятница)

    «Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

    5 августа (суббота)

    «Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Александр Гончар.

    «Рубин»«Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.

    «Оренбург» – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.

    ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

    6 августа (воскресенье)

    «Балтика» – «Факел»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Сергей Французов.

    «Зенит» – «Динамо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Сочи» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Анатолий Цветнов.

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    Источник: сайт РФС

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    03.08.2023 13:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 3 августа, 20:16

      Не какуляк и не матюнин - и на том спасибо. Хотя и этого зарядить могут, чтобы поощрял костоломство, ничему не удивлюсь.

      0
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      Рейтинг: +11293

      ivany4 3 августа, 14:45

      Как показали первые игры, не важно кто судит, важны кабинетные игры, во время трудностей бездомных.))

      2
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 3 августа, 14:15

      Когда играют бездомные на варе всегда их друг Кукуян, или я ошибаюсь? Посмотрим, будет ли КК в этот раз.))

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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 3 августа, 14:01

      Я так понял ЦСКА намекают, что им 3,14здец, один полудурок из Питера уже себя показал вот вам теперь второй

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