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    • «Это не по-мужски»: Бубнов – о поведении Мантуана в стычке с Байрамяном

    «Это не по-мужски»: Бубнов – о поведении Мантуана в стычке с Байрамяном

    Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал стычку Хорена Байрамяна и Густаво Мантуана в матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

    «Что касается момента с Мантуаном и Байрамяном, то так падать и кривляться – это, конечно, неспортивное поведение. Бразилец рассчитывал, что судья даст сопернику красную карточку, но Кукуляк грамотно разобрался в ситуации.

    У латиноамериканцев такое поведение встречается сплошь и рядом – да и не только у них. Вспомните хотя бы стычку Марко Матерацци с Зинедином Зиданом. Идут на всe, лишь бы извлечь для себя пользу. На мой взгляд, это не по-мужски», – сказал Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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