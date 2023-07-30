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  • «Это не по-мужски»: Бубнов – о поведении Мантуана в стычке с Байрамяном

«Это не по-мужски»: Бубнов – о поведении Мантуана в стычке с Байрамяном

30 июля 2023, 11:47
34

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал стычку Хорена Байрамяна и Густаво Мантуана в матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

«Что касается момента с Мантуаном и Байрамяном, то так падать и кривляться – это, конечно, неспортивное поведение. Бразилец рассчитывал, что судья даст сопернику красную карточку, но Кукуляк грамотно разобрался в ситуации.

У латиноамериканцев такое поведение встречается сплошь и рядом – да и не только у них. Вспомните хотя бы стычку Марко Матерацци с Зинедином Зиданом. Идут на всe, лишь бы извлечь для себя пользу. На мой взгляд, это не по-мужски», – сказал Бубнов.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ростов Байрамян Хорен Мантуан Густаво Бубнов Александр
Комментарии (34)
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paracetamol
1690707715
А чё, ты хотел чтобы Мантуан в рожу аре дал?
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MaxRnD
1690708575
У Мантуана по совокупности содеянного в этом матче должна быть КК, ибо ещё до этого момента он безнаказанно срубил Терентьева у самой бровки, на что судья благополучно закрыл глаза
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olesk
1690709183
Саня - это зенит, там другие мужчины играют, нам их не понять!!!
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ySS
1690710903
Мужское - это не про современный футбол. Ныряние, кривляние - давно уже обыденность. Забавно, на разминке небольшой контакт Клавы со своим, бразилка падает, поджимает ноги, но тут же поднимается, вспоминая, что это ещё не игра)
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eugen-han
1690711144
Зенит рискует прослыть командой козлов типа Фернандес и К°. Есть там нормальные игроки, но их не выпускают на поле,- это про Ваню Сергеева.
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NewLife
1690712706
У немытых всюду фальшь и притворство, вспоминается классика от Паредеса, когда его толкнули в корпус, а он схватился за лицо, упал на поле и изображал предсмертные муки.
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knikos
1690715460
Оооо , хряки дырявые накинулись ... Лучше о Соболе Дельфиньем поговорите , а ростовским стОит о Комле тоже не забыть .
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Бывалый1488
1690716422
Вся суть #омжей, не умеют играть честно, и Семака правильно удалили!
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zigbert
1690717824
Мантуан применил свои актерские способности. Выглядело все правдоподобно.
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zarsm
1690740282
Актер, у которого еще нет оскара. Стыд, смех и позор.
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