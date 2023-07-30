«Это не по-мужски»: Бубнов – о поведении Мантуана в стычке с Байрамяном

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал стычку Хорена Байрамяна и Густаво Мантуана в матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

Она случилась в начале 2-го тайма.

«Зенит» летом выкупил Мантуана у «Коринтианса».

Матч в поле судил Евгений Кукуляк.

«Что касается момента с Мантуаном и Байрамяном, то так падать и кривляться – это, конечно, неспортивное поведение. Бразилец рассчитывал, что судья даст сопернику красную карточку, но Кукуляк грамотно разобрался в ситуации.

У латиноамериканцев такое поведение встречается сплошь и рядом – да и не только у них. Вспомните хотя бы стычку Марко Матерацци с Зинедином Зиданом. Идут на всe, лишь бы извлечь для себя пользу. На мой взгляд, это не по-мужски», – сказал Бубнов.