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  • Кукуляк на «Ростов» – «Зенит» и другие судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ

Кукуляк на «Ростов» – «Зенит» и другие судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ

28 июля 2023, 11:25
3

РФС назначил судей на матчи 2-го тура РПЛ.

29 июля (суббота)

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Эдуард Малый.

«Урал» – «Пари НН»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов»«Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

30 июля (воскресенье)

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Алексей Резников.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Баскаков.

31 июля (понедельник)

«Спартак» – «Балтика»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Краснодар Ростов Динамо Локомотив Ахмат Оренбург Крылья Советов Урал Рубин Балтика Факел Нижний Новгород Сочи Кукуляк Евгений
Комментарии (3)
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BAIv
1690542007
два Куку у нас могут засудить кого угодно. остальные тоже не отстают, надеюсь никто не будет их соблазнять деньгами, а то ведь поведутся и испортят игру.
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zigbert
1690547410
Кукуляк слабый судья. На такие матчи надо ставить более квалифицированных арбитров.
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ЗаЖиМ
1690563192
Ну, всё... куку...йня нам придёт...(((
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