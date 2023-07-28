Кукуляк на «Ростов» – «Зенит» и другие судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ

РФС назначил судей на матчи 2-го тура РПЛ.
29 июля (суббота)
«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Эдуард Малый.
«Урал» – «Пари НН»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Гвардис.
«Ростов» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.
30 июля (воскресенье)
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Алексей Резников.
«Факел» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – «Сочи»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Ахмат» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Баскаков.
31 июля (понедельник)
«Спартак» – «Балтика»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.