Ивана Кнолль, болельщица сборной Хорватии, выложила новые фото с Ибицы, где отдыхает.

Девушка на этот раз запечатлела себя в откровенном нижнем белье алого цвета.

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

Несколько недель назад Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.

Фото: социальные сети Иваны Кнолль

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила новые соблазнительные кадры с Ибицы

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила эффектные фото с побережья Ибицы

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала грудь крупным планом

Самая горячая футболистка мира выложила фото в кожаном топе и пиджаке на голое тело

10 самых горячих спортсменок мира