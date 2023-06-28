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    • Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила новые соблазнительные кадры с Ибицы

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила новые соблазнительные кадры с Ибицы

    Ивана Кнолль, болельщица сборной Хорватии, выложила новые фото с Ибицы, где отдыхает.

    Хорватка показала себя в рифленом желто-зеленом лифчике.

    • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
    • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
    • Несколько недель назад Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.

    Фото: социальные сети Иваны Кнолль

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    Источник: «Бомбардир»

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    28.06.2023 23:28
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