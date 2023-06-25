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    Определен самый титулованный тренер РПЛ – это не Семак

    Подсчитано, у кого из нынешних тренеров РПЛ больше всего титулов. Оказалось, что это Виктор Гончаренко из «Урала».

    Всего в лиге пять титулованных тренеров:

    Суперкубки, состоящие из одного матча, в расчет не берутся.

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    Источник: телеграм-канал Олега Пирожкова

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5464

      Питерский князь 1 минуту назад

      Если память мне не изменяет, Гончаренко тренировал БАТЕ в ЛЧ.
      Времини еще предостаточно.
      Еще 5 лет будут все возможные выподы в строну Зенита.
      Потом, туалетная бумага с эмблемой срамтак обычное дело.
      :)))

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