Определен самый титулованный тренер РПЛ – это не Семак

Подсчитано, у кого из нынешних тренеров РПЛ больше всего титулов. Оказалось, что это Виктор Гончаренко из «Урала».

Всего в лиге пять титулованных тренеров:

Суперкубки, состоящие из одного матча, в расчет не берутся.