Определен самый титулованный тренер РПЛ – это не Семак

Если память мне не изменяет, Гончаренко тренировал БАТЕ в ЛЧ.
Времини еще предостаточно.
Еще 5 лет будут все возможные выподы в строну Зенита.
Потом, туалетная бумага с эмблемой срамтак обычное дело.
:)))
Подсчитано, у кого из нынешних тренеров РПЛ больше всего титулов. Оказалось, что это Виктор Гончаренко из «Урала».
Всего в лиге пять титулованных тренеров:
- Гончаренко – 7 титулов;
- Сергей Семак («Зенит») – 6;
- Владимир Ивич («Краснодар») – 3;
- Марцел Личка («Динамо») – 1;
- Владимир Федотов (ЦСКА) – 1.
Суперкубки, состоящие из одного матча, в расчет не берутся.