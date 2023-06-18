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    Дочь Малафеева сфотографировалась в ванной

    Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежее фото из Дубая, где постоянно проживает.

    Девушка запечатлена в ванной комнате.

    Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.

    • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

    Фото: социальные сети Ксении Малафеевой

    Дочь Малафеева выложила фото обнаженных ягодиц

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    Источник: «Бомбардир»

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