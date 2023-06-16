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    • Погребняк рассказал о сорвавшемся переходе в «Баварию» в 2008 году

    Погребняк рассказал о сорвавшемся переходе в «Баварию» в 2008 году

    Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк рассказал, как в 2008 году мог перейти в «Баварию».

    – Вы же стали лучшим бомбардиром того Кубка УЕФА. Есть гол, который стал вашей визитной карточкой?

    – Чисто по техническому исполнению – второй гол «Баварии». После него были звонки из европейских клубов.

    – Какой был самый крутой?

    – «Бавария» и была. Мне лично не звонили, но разговоры в клубе шли. Беккенбауэр и Румменигге за мной тогда очень пристально следили. Когда мы играли с сербами товарищеский матч они были на трибунах.

    А когда получил травму перед Евро, они сказали, что без меня нашей сборной будет очень плохо. Но в итоге у сборной получилось еще лучше.

    – В теории, Евро стал бы для вас последней точкой перед «Баварией»?

    – Да, Евро – это рынок, после которого я бы уехал в Европу, точно.

    – Вы все равно заиграли в Европе, и в Германии – тоже. Там напоминали вам про Кубок УЕФА и голы «Баварии»?

    – Они же знали, кто к ним приезжает. На тот момент это была существенная покупка для «Штуттгарта», и на меня очень рассчитывали. И по составу там была серьезная команда. Они играли в Лиге чемпионов, так что я отправился на повышение.

    – Почему «Штутгарт», а не «Бавария»?

    «Бавария» делает предложение один раз в жизни. А потом случилась травма, нужно было доказывать все заново.

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    Источник: «КП»

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    Сегодня, 07:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5930

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Я в 1992 году мог в нефтегазовую компанию пристроится, ушёл в горное дело, а сейчас бы в газпроме как сыр в масле... интересно кому?

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