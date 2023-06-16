Погребняк рассказал о сорвавшемся переходе в «Баварию» в 2008 году

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк рассказал, как в 2008 году мог перейти в «Баварию».

– Вы же стали лучшим бомбардиром того Кубка УЕФА. Есть гол, который стал вашей визитной карточкой?

– Чисто по техническому исполнению – второй гол «Баварии». После него были звонки из европейских клубов.

– Какой был самый крутой?

– «Бавария» и была. Мне лично не звонили, но разговоры в клубе шли. Беккенбауэр и Румменигге за мной тогда очень пристально следили. Когда мы играли с сербами товарищеский матч они были на трибунах.

А когда получил травму перед Евро, они сказали, что без меня нашей сборной будет очень плохо. Но в итоге у сборной получилось еще лучше.

– В теории, Евро стал бы для вас последней точкой перед «Баварией»?

– Да, Евро – это рынок, после которого я бы уехал в Европу, точно.

– Вы все равно заиграли в Европе, и в Германии – тоже. Там напоминали вам про Кубок УЕФА и голы «Баварии»?

– Они же знали, кто к ним приезжает. На тот момент это была существенная покупка для «Штуттгарта», и на меня очень рассчитывали. И по составу там была серьезная команда. Они играли в Лиге чемпионов, так что я отправился на повышение.

– Почему «Штутгарт», а не «Бавария»?

– «Бавария» делает предложение один раз в жизни. А потом случилась травма, нужно было доказывать все заново.