Сборная России отреагировала на завершение карьеры Ибрагимовича

Дзюбин герой уходит их большого футбола. На кого теперь Артему равняться???...)))
Пресс-служба сборной России опубликовала пост в связи с решением Златана Ибрагимовича закончить профессиональную карьеру.
«Златан! Великий футболист, отличная карьера», – говорится в публикации.
- 41-летний форвард играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции Ибрагимович забил 62 гола в 122 матчах.