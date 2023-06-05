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    • Сборная России отреагировала на завершение карьеры Ибрагимовича

    Сборная России отреагировала на завершение карьеры Ибрагимовича

    Пресс-служба сборной России опубликовала пост в связи с решением Златана Ибрагимовича закончить профессиональную карьеру.

    «Златан! Великий футболист, отличная карьера», – говорится в публикации.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20196

      Cleaner 3 часа назад

      Дзюбин герой уходит их большого футбола. На кого теперь Артему равняться???...)))

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