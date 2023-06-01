Финал «Севилья» – «Рома» побил рекорд Лиги Европы по числу желтых карточек

Судья Энтони Тэйлор показал футболистам «Севильи» и «Ромы» 13 желтых карточек в финальном матче ЛЕ.

Это рекорд турнира для отдельно взятой игры.

У игроков «Ромы» было семь предупреждений – это тоже рекорд, но для финалов Лиги Европы.