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    • Финал «Севилья» – «Рома» побил рекорд Лиги Европы по числу желтых карточек

    Финал «Севилья» – «Рома» побил рекорд Лиги Европы по числу желтых карточек

    Судья Энтони Тэйлор показал футболистам «Севильи» и «Ромы» 13 желтых карточек в финальном матче ЛЕ.

    Это рекорд турнира для отдельно взятой игры.

    У игроков «Ромы» было семь предупреждений – это тоже рекорд, но для финалов Лиги Европы.

    • «Севилья» выиграла ЛЕ / Кубок УЕФА в 7-й раз в истории.
    • Основное время матча завершилось ничьей 1:1, в серии пенальти победили испанцы.

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    Источник: Opta

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    01.06.2023 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 10:01

      Судейки из АПЛ самые ту....е в мире хуже наших. Команды сыграли 147 минут в общей сложности зачем??? игроки и так еле ноги волочили, а он всё прибавляет и прибавляет. Севилья конечно грубая команда вообще матч с точки зрения футбола очень скучный и не привлекательный постоянные забросы вперёд и это команды дошедшие до финала

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