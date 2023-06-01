Финал «Севилья» – «Рома» побил рекорд Лиги Европы по числу желтых карточек

Судейки из АПЛ самые ту....е в мире хуже наших. Команды сыграли 147 минут в общей сложности зачем??? игроки и так еле ноги волочили, а он всё прибавляет и прибавляет. Севилья конечно грубая команда вообще матч с точки зрения футбола очень скучный и не привлекательный постоянные забросы вперёд и это команды дошедшие до финала
Судья Энтони Тэйлор показал футболистам «Севильи» и «Ромы» 13 желтых карточек в финальном матче ЛЕ.
Это рекорд турнира для отдельно взятой игры.
У игроков «Ромы» было семь предупреждений – это тоже рекорд, но для финалов Лиги Европы.
- «Севилья» выиграла ЛЕ / Кубок УЕФА в 7-й раз в истории.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1, в серии пенальти победили испанцы.