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Сможет ли Жозе прервать лигоевропейскую гегемонию «Севильи»? Следите за финалом вместе с «Бомбардиром»
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У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
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Бензема согласился перейти в «Аль-Иттихад» и сообщил об этом «Реалу»
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22:58
Аргентинец забил в финале Лиги Европы впервые за 24 года
22:17
Фото
«Севилья» поддержала Рико – игрок в тяжелом состоянии после падения с лошади
22:08
Видео
Фанаты «Севильи» подрались с венграми и поляками перед финалом Лиги Европы
21:35
Трансляция
Сможет ли Жозе прервать лигоевропейскую гегемонию «Севильи»? Следите за финалом вместе с «Бомбардиром»
20:58
«Севилья» – «Рома»: стартовые составы на финал Лиги Европы
1
17:31
Анчелотти рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Европы
17:16
Текст
«Севилья» – королева Лиги Европы (и Кубка УЕФА). Всего взяла шесть трофеев, пять – с бывшими тренерами «Спартака» и ЦСКА
3
16:59
Моуринью: «Для «Севильи» финал ЛЕ обычное событие, для «Ромы» – экстраординарное»
22 мая
22:44
УЕФА назначил арбитров на финалы Лиги Европы и Лиги конференций
10:31
Кассано: «Рома» вышла в финал ЛЕ с дерьмовой игрой, но Моуринью насрать – он удачливый, но отстойный тренер»
4
19 мая
14:40
Текст
Гид по еврокубковому величию Моуринью: выиграл все пять финалов, все трофеи, идет ко второй Лиге Европы
2
10:36
23:1 – статистика ударов в матче «Байер» – «Рома»; у римлян 0,03 xG
1
01:00
«Севилья» обновила рекорд по числу финалов Кубка УЕФА / Лиги Европы
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00:53
Моуринью в шестой раз дошел до финала еврокубка – все предыдущие он выиграл
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00:45
Стали известны финалисты Лиги Европы
1
00:36
Лига Европы. «Севилья» в меньшинстве выбила «Ювентус» (2:1) в полуфинале
6
18 мая
23:59
Лига Европы. «Рома» стала первым финалистом, обыграв «Байер» по сумме двух встреч
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21:08
«Севилья» – «Ювентус»: стартовые составы на 1/2 финала Лиги Европы
19:58
Мостовой назвал фаворита в полуфинальной паре ЛЕ «Севилья» – «Ювентус»
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13 мая
13:34
Текст
«Байер» без Лунева дошел до полуфинала ЛЕ – он не попал в заявку из-за травмы. Как у него дела в Германии?
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12 мая
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Эмери назвал полуфинальную пару, в которой играет победитель Лиги Европы
17:54
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13:21
«Севилья» какая-то неубиваемая – как грибок или аллергия»: Уткин – о Лиге Европы
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Лига Европы. «Ювентус» дома сыграл вничью с «Севильей» (1:1), сравняв счет на 97-й минуте
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23:55
Лига Европы. «Рома» победила «Байер» (1:0) в первом полуфинале
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Бонуччи – 6-й футболист с 500 матчами за «Ювентус»
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«Ювентус» – «Севилья»: стартовые составы на 1/2 финала Лиги Европы
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15 лет назад «Зенит» вынес «Баварию» в Кубке УЕФА: вокруг этого матча было очень много слухов
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Сможет ли Жозе прервать лигоевропейскую гегемонию «Севильи»? Следите за финалом вместе с «Бомбардиром»
Сможет ли Жозе прервать лигоевропейскую гегемонию «Севильи»? Следите за финалом вместе с «Бомбардиром»
1
Источник:
«Бомбардир»
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