Агент Оздоева представил доказательства переговоров игрока с «Лиллем»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, представил доказательства переговоров игрока с «Лиллем» зимой 2022 года.
- Оздоев сообщил, что проводил устные переговоры с боссами клуба.
- Президент «Лилля» Оливье Летан назвал слова футболиста ложью.
Гаргаев показал скриншот письма спортивного директора «Лилля» Джереми Колсона об интересе к игроку.
«В продолжение наших переговоров по поводу игрока «Зенита» Магомеда Оздоева. Подтверждаю наш интерес к игроку. Мы обсуждаем зарплату и бонусы с руководством.
И прежде чем сделать официальное предложение, мы посмотрим на Магомеда вживую во время следующего матча в Португалии, а затем 24 февраля против «Бетиса» в Испании. Мы сможем сделать конкретное предложение в конце февраля», – говорится в письме.
Гаргаев также показал скриншот из видеоконференции Оздоева с Колсоном.
Фото: письмо об интересе «Лилля» к Оздоеву.
Фото: видеоконференция Оздоева со спортивным директором «Лилля» Колсоном.