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    • Агент Оздоева представил доказательства переговоров игрока с «Лиллем»

    Агент Оздоева представил доказательства переговоров игрока с «Лиллем»

    Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, представил доказательства переговоров игрока с «Лиллем» зимой 2022 года.

    • Оздоев сообщил, что проводил устные переговоры с боссами клуба.
    • Президент «Лилля» Оливье Летан назвал слова футболиста ложью.

    Гаргаев показал скриншот письма спортивного директора «Лилля» Джереми Колсона об интересе к игроку.

    «В продолжение наших переговоров по поводу игрока «Зенита» Магомеда Оздоева. Подтверждаю наш интерес к игроку. Мы обсуждаем зарплату и бонусы с руководством.

    И прежде чем сделать официальное предложение, мы посмотрим на Магомеда вживую во время следующего матча в Португалии, а затем 24 февраля против «Бетиса» в Испании. Мы сможем сделать конкретное предложение в конце февраля», – говорится в письме.

    Гаргаев также показал скриншот из видеоконференции Оздоева с Колсоном.

    Фото: письмо об интересе «Лилля» к Оздоеву.

    Фото: видеоконференция Оздоева со спортивным директором «Лилля» Колсоном.

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    Источник: Metaratings

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