Агент Оздоева представил доказательства переговоров игрока с «Лиллем»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, представил доказательства переговоров игрока с «Лиллем» зимой 2022 года.

Оздоев сообщил, что проводил устные переговоры с боссами клуба.

Президент «Лилля» Оливье Летан назвал слова футболиста ложью.

Гаргаев показал скриншот письма спортивного директора «Лилля» Джереми Колсона об интересе к игроку.

«В продолжение наших переговоров по поводу игрока «Зенита» Магомеда Оздоева. Подтверждаю наш интерес к игроку. Мы обсуждаем зарплату и бонусы с руководством.

И прежде чем сделать официальное предложение, мы посмотрим на Магомеда вживую во время следующего матча в Португалии, а затем 24 февраля против «Бетиса» в Испании. Мы сможем сделать конкретное предложение в конце февраля», – говорится в письме.

Гаргаев также показал скриншот из видеоконференции Оздоева с Колсоном.

Фото: письмо об интересе «Лилля» к Оздоеву.

Фото: видеоконференция Оздоева со спортивным директором «Лилля» Колсоном.