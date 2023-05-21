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«Спартак» абсолютно логично обыграл ЦСКА. Но счет не главное, главное – эмоции
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23:25
Только один игрок забил 20 голов и сделал 20 ассистов в этом сезоне
23:20
Джикия пообещал поговорить с Соболевым
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23:14
Абаскаль на русском языке закончил пресс‑конференцию после матча с ЦСКА
22:51
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22:20
Джикия отреагировал на оскорбительную кричалку Кержакова про «Спартак»
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23:08
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«Спартак» абсолютно логично обыграл ЦСКА. Но счет не главное, главное – эмоции
«Спартак» абсолютно логично обыграл ЦСКА. Но счет не главное, главное – эмоции
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Источник:
«Бомбардир»
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Спартак
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