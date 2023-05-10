Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Кукуляк на «Химки» – «Спартак» и другие судейские назначения на 27-й тур РПЛ

    Кукуляк на «Химки» – «Спартак» и другие судейские назначения на 27-й тур РПЛ

    РФС опубликовал судейские назначения на 27-й тур РПЛ.

    13 мая (суббота)

    «Урал» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Химки» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Александр Колобаев.

    «Зенит»«Краснодар»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Виктор Кулагин.

    ЦСКА – «Торпедо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Максим Ковалев; инспектор – Сергей Французов.

    14 мая (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Динамо» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Зуев.

    «Сочи» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Факел» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Игорь Синер.

    Новости по теме
    Клотет отстранил от работы своего помощника Савичева, который в «Торпедо» с 1984 года («Матч ТВ») 2
    Агент Дивеева: «По Игорю появились новые зарубежные варианты» 3
    Рианчо назвал лучшего тренера РПЛ 2
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8221

      nik55 5 часов назад

      куку номер 2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18396

      paracetamol 6 часов назад

      «Урал» – «Оренбург»: – Павел Шадыханов
      Роман Сафьян - на сапоги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Suvorov51 7 часов назад

      ПРОМКВАС, платит всем судьям, а питерская помойка пользуется этим, вот и все что надо знать при назначении судей, только ПРОМКВАС решает кто должен судить и как судить, вам всем это рассказала Заремба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4132

      Kollljan 8 часов назад

      Интересно, что будут говорить хряки, когда проиграют Химкам?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +684

      somn > Kollljan 7 часов назад

      Будут говорить, что Кукуляка купил Зенит, платит ему Газпром.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 