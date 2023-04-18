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  • Карасев обслужит дерби ЦСКА – «Локомотив» и другие назначения 24-го тура РПЛ

Карасев обслужит дерби ЦСКА – «Локомотив» и другие назначения 24-го тура РПЛ

18 апреля 2023, 16:07
4

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 24-го тура РПЛ.

22 апреля (суббота)

«Химки»«Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

«Факел»«Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит»«Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

23 апреля (воскресенье)

«Урал»«Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Пари НН»«Крылья Советов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат»«Сочи»: судья – Артур Фeдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Эдуард Малый.

24 апреля (понедельник)

«Спартак»«Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Кирилл Большаков; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Спартак ЦСКА Динамо Ахмат Краснодар Оренбург Сочи Локомотив Урал Крылья Советов Нижний Новгород Факел Химки Торпедо Безбородов Владислав Карасев Сергей Мешков Виталий Левников Кирилл Галимов Роман Кукуян Павел Федоров Артур Шафеев Рафаэль
Комментарии (4)
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portero
1681825341
Безбородов деньгу будет зашибать, на ВАР с Торпедо, а главным со Спартаком....
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MaxRnD
1681828679
Карасёв обслужит кого угодно ....
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paracetamol
1681837007
Судей-то, судей, целая рота, скоро батальон наберется. А вот толку нет, каждый второй матч провальный. Причем ВАР/АВАР проваливает больше, чем судья в поле. К чему бы это?
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