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    Карасев обслужит дерби ЦСКА – «Локомотив» и другие назначения 24-го тура РПЛ

    Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 24-го тура РПЛ.

    22 апреля (суббота)

    «Химки»«Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

    «Факел»«Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Зенит»«Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

    23 апреля (воскресенье)

    «Урал»«Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Пари НН»«Крылья Советов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Французов.

    «Ахмат»«Сочи»: судья – Артур Фeдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

    ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Эдуард Малый.

    24 апреля (понедельник)

    «Спартак»«Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Кирилл Большаков; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +55603

      MaxRnD 37 минут назад

      Карасёв обслужит кого угодно ....

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      Рейтинг: +19547

      Cleaner 1 час назад

      Карасев обслужит дерби ЦСКА – Локомотив. Это хорошо. Главное, чтобы КУКУЯНА на ВАРе в этой игре не было!!!

      0
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      Рейтинг: +67902

      portero 1 час назад

      Безбородов деньгу будет зашибать, на ВАР с Торпедо, а главным со Спартаком....

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      Рейтинг: +4223

      fakeid 1 час назад

      о, хрякам снова выпал бонус в виде безбородова, который тащит их годами, получая взамен красивые чемоданы с логотипом лукойла

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      Рейтинг: +1022

      Болотоход > fakeid 1 час назад

      Вызови себе врача и побыстрее! Если бы Спартак тянули как помойку блекло голубую то мы были бы всегда ЧАмпионами!! Но не хочется как зенит картонный))))

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