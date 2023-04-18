Карасев обслужит дерби ЦСКА – «Локомотив» и другие назначения 24-го тура РПЛ

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 24-го тура РПЛ.
22 апреля (суббота)
«Химки» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.
«Факел» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Мацюра.
«Зенит» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.
23 апреля (воскресенье)
«Урал» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Французов.
«Ахмат» – «Сочи»: судья – Артур Фeдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Эдуард Малый.
24 апреля (понедельник)
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Кирилл Большаков; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.