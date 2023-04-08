Серия А. «Рома» обыграла «Торино» Миранчука (1:0), Гайч принес победу «Вероне» над «Сассуоло» (2:1)

«Рома» победила в 29-м туре Серии А «Торино». Гол с пенальти забил Пауло Дибала.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле весь матч.
Римляне поднялись в топ-3. Туринцы идут 11-ми.
В другой встрече «Верона» обыграла «Сассуоло». Победным оказался гол арендованного у ЦСКА Адольфо Гайча. Он впервые забил за итальянцев.
Италия. Серия А. 29-й тур
Гол: 0:1 – Дибала, 8 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Харруи, 34; 1:1 – Чеккерини, 84; 2:1 – Гайч, 90+5.
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