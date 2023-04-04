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    Бывшего президента США Трампа задержали – его будет защищать экс-владелец «Ромы»

    Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в Нижнем Манхэттене.

    • Ранее Трамп заявил, что суд в Нью-Йорке предъявит ему обвинения по 33 пунктам.
    • Бывшего президента США могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

    Следствие утверждает, что Трамп в 2016 году через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их романе. Эти средства были незаконно компенсированы из предвыборного фонда.

    Защищать Трампа в этом деле будет бывший совладелец «Ромы» Джозеф Такопина. В разное время он был адвокатом Майкла Джексона, Jay-Z и других знаменитостей.

    Источник: The Guardian

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    04.04.2023 21:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12967

      R_a_i_n 8 часов назад

      До выборов будет сидеть в кутузке. А там за хорошее поведение отпустят .

      0
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      Рейтинг: +173

      Napaleon Banapart 13 часов назад

      Трампа арестовали в Нижнем Манхэттене... Нижний Тагил в простонародии.

      0
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      Рейтинг: +868

      7:1 15 часов назад

      обменяют на нaвaльнoго, и все довольны

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