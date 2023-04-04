Бывшего президента США Трампа задержали – его будет защищать экс-владелец «Ромы»

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в Нижнем Манхэттене.

Ранее Трамп заявил, что суд в Нью-Йорке предъявит ему обвинения по 33 пунктам.

Бывшего президента США могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

Следствие утверждает, что Трамп в 2016 году через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их романе. Эти средства были незаконно компенсированы из предвыборного фонда.

Защищать Трампа в этом деле будет бывший совладелец «Ромы» Джозеф Такопина. В разное время он был адвокатом Майкла Джексона, Jay-Z и других знаменитостей.