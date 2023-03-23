Сборная России забила впервые за три матча – Ирану с пенальти

Россия вышла вперед на 28-й минуте товарищеского матча с Ираном.
Пенальти реализовал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Заработал 11-метровый Антон Зиньковский.
Для российской сборной это первый гол в трех последних играх. Ранее были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.
Команда Валерия Карпина не забивала с 24 сентября. Полгода назад они поражали ворота Киргизии (2:1).
- Стартовые составы сборных Ирана и России можно посмотреть здесь.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Бомбардир»