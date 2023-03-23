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    Сборная России забила впервые за три матча – Ирану с пенальти

    Россия вышла вперед на 28-й минуте товарищеского матча с Ираном.

    Пенальти реализовал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Заработал 11-метровый Антон Зиньковский.

    Для российской сборной это первый гол в трех последних играх. Ранее были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.

    Команда Валерия Карпина не забивала с 24 сентября. Полгода назад они поражали ворота Киргизии (2:1).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1351

      САНЁК17 1 час назад

      Угомонитесь эксперты,игра нормально идут

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      Рейтинг: +669

      bratskij 2 часа назад

      Какой тренер такая и сборная оленей.

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      Рейтинг: +669

      bratskij 2 часа назад

      Я валяюсь, это не сборная это колхоз. Хуже этого говна в истории сборных России и СССР не было.
      Теперь понятно, если бы не легионеры, то и РПЛ была бы днищем еще тем, а так еще хоть маленько смотрибельно пока.

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