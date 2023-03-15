РФС назначил судей на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи 20-го тура РПЛ

Опубликованы судейские назначения на 20-й тур РПЛ.
18 марта (суббота)
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Андрей Бутенко.
«Урал» – «Динамо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Факел» – «Сочи»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
19 марта (воскресенье)
«Химки» – «Ростов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – иван Сиденков; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.
«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.
«Пари НН» – «Торпедо»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гончар.
ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачeв; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.