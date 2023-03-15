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РФС назначил судей на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи 20-го тура РПЛ

15 марта 2023, 11:22
5

Опубликованы судейские назначения на 20-й тур РПЛ.

18 марта (суббота)

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Урал» – «Динамо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел»«Сочи»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

19 марта (воскресенье)

«Химки» – «Ростов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – иван Сиденков; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Торпедо»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачeв; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.

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Источник: РФС
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Комментарии (5)
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paracetamol
1678870936
Скоро Дзюба выйдет на пенсию и станет судьей. Доходное место однако. Вот тогда посмеемся!
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JTherry
1678872133
20-й тур РПЛ, Мешок и беспородный - в пролете..!) в фнл пусть судят...
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Kollljan
1678874357
Задача Кукуяна - засудить Оренбург.
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