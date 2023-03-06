Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Я люблю вас». Дибала – фанатам «Ювентуса» после победы «Ромы»

    Нападающий «Ромы» Пауло Дибала обратился к болельщикам «Ювентуса».

    • Футболист выступал за туринский клуб с 2015 по 2022 год.
    • В воскресенье «Рома» обыграла «Ювентус» (1:0) в 25-м туре Серии А.
    • После матча Дибалу раскритиковали в соцсетях за празднование победы над бывшей командой.

    «Я знаю, что вам тяжело. Мне тоже тяжело, но сейчас я играю за другую команду и с другими партнерами, которых должен уважать!

    Победа никогда не бывает легкой, и она важна для нас. Со своей стороны я всегда буду проявлять к вам уважение. Не дайте социальным сетям вас обмануть.

    Я не праздновал гол, я праздновал победу со своими партнерами по команде. Мне жаль, что вы так это восприняли. Крепко всех обнимаю. Я люблю вас», – написал Дибала.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год 3
    Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
    Стало известно, сколько денег «Ювентус» должен Дибале
    Источник: Roma Press

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 22:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101295

      sv1969 7 марта, 20:05

      Всё в цвет казал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 7 марта, 15:13

      Добрые слова о своих бывших болельщиках но по сути Дибала прав.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11