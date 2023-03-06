«Я люблю вас». Дибала – фанатам «Ювентуса» после победы «Ромы»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала обратился к болельщикам «Ювентуса».

Футболист выступал за туринский клуб с 2015 по 2022 год.

В воскресенье «Рома» обыграла «Ювентус» (1:0) в 25-м туре Серии А.

После матча Дибалу раскритиковали в соцсетях за празднование победы над бывшей командой.

«Я знаю, что вам тяжело. Мне тоже тяжело, но сейчас я играю за другую команду и с другими партнерами, которых должен уважать!

Победа никогда не бывает легкой, и она важна для нас. Со своей стороны я всегда буду проявлять к вам уважение. Не дайте социальным сетям вас обмануть.

Я не праздновал гол, я праздновал победу со своими партнерами по команде. Мне жаль, что вы так это восприняли. Крепко всех обнимаю. Я люблю вас», – написал Дибала.

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