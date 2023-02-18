Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шевченко ответил, готов ли он вернуться к тренерской работе

    Андрей Шевченко заявил, что думает о возвращении к тренерской деятельности.

    «В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-либо предложения, потому что мои мысли были в другом месте.

    Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к работе, которую люблю», – сказал 46-летний украинец.

    • Шевченко с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Украины.
    • Затем он работал в «Дженоа».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Он левый мизинец от Шевченко. Попахивает откатами или еще чем-то». Агент Сафонов – о трансфере Мудрика за 100 миллионов 2
    Шевченко может возглавить сборную Польши 3
    Бензема – лучший игрок года в Европе и другие награды от Tuttosport
    Источник: Corriere della Sera

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1771

      Красногвардейчик 9 минут назад

      Мне совершенно не интересно, судьба какого то Кахла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18776

      Cleaner 23 минуты назад

      Вопрос в другом. Нужен ли кому тренер Шевченко, провалившийся со всеми командами, которые тренировал?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11