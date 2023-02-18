Шевченко ответил, готов ли он вернуться к тренерской работе

Андрей Шевченко заявил, что думает о возвращении к тренерской деятельности.

«В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-либо предложения, потому что мои мысли были в другом месте.

Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к работе, которую люблю», – сказал 46-летний украинец.

Шевченко с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Украины.

Затем он работал в «Дженоа».

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