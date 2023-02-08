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    Семин прокомментировал назначение Кержакова в «Кармиотиссу»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на назначение Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

    «Тренер не должен долго быть без работы, тем более молодой — Кержаков достаточное время был неe. Раз работа есть, значит, всe пойдeт на пользу. Остальное зависит от него. Он молодой и талантливый парень.

    В российских командах он хорошо сработал. Не знаю, почему ему после не нашлось места. Хороший тренер. Дальше желаю ему только удачи», — сказал Сeмин.

    • «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.
    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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    Источник: «Чемпионат»

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