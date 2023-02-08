Семин прокомментировал назначение Кержакова в «Кармиотиссу»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на назначение Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

«Тренер не должен долго быть без работы, тем более молодой — Кержаков достаточное время был неe. Раз работа есть, значит, всe пойдeт на пользу. Остальное зависит от него. Он молодой и талантливый парень.

В российских командах он хорошо сработал. Не знаю, почему ему после не нашлось места. Хороший тренер. Дальше желаю ему только удачи», — сказал Сeмин.

«Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.

Кержаков покинул «Пари НН» летом.

При нем команда сохранила прописку в РПЛ.

До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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