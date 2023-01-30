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    Изидор может вместо «Лиона» перейти в другой французский клуб

    Переход нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Лион» оказался на грани срыва.

    Французский клуб переключил внимание на другого форварда – 21-летнего Амина Сарра из «Херенвена».

    Также от подписания Изидора отказался «Лорьян». Сейчас на него претендует только «Страсбур».

    • Француз перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
    • Сообщалось, что Изидор уже покинул расположение команды на сборе в ОАЭ.

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    Источник: L’Equipe

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