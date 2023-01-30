Изидор может вместо «Лиона» перейти в другой французский клуб

Переход нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Лион» оказался на грани срыва.
Французский клуб переключил внимание на другого форварда – 21-летнего Амина Сарра из «Херенвена».
Также от подписания Изидора отказался «Лорьян». Сейчас на него претендует только «Страсбур».
- Француз перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
- Сообщалось, что Изидор уже покинул расположение команды на сборе в ОАЭ.
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Источник: L’Equipe