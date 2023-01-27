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    Агент Изидора подтвердил переговоры с «Лионом»

    Футбольный агент Эммануэль Лакруа прокомментировал информацию, что его клиент Вильсон Изидор близок к переходу из «Локомотива» в «Лион».

    «Ничего не подписано. Переговоры с «Лионом» еще идут», – сказал агент Лакруа.

    • Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Француз забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
    • На прошлой неделе «Локомотив» покинул Джирано Керк.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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