Агент Изидора прокомментировал возможный переход форварда «Локомотива» в «Шальке»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал новость о возможном переходе своего клиента в «Шальке».

«Возможен ли переход Вильсона в «Шальке»? Ничего не подписано, так что нет. Сейчас многие клубы интересуются моим клиентом», – сказал Лакруа.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Француз забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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