Кубок Италии. «Наполи» без Хвичи проиграл по пенальти последней команде Серии А «Кремонезе»

«Наполи» уступил «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии и вылетел из турнира.

20-я команда чемпионата Италии обыграла лидера Серии А в серии послематчевых пенальти. Большую часть дополнительного времени «Кремонезе» играл в меньшинстве.

Полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия не попал в заявку на игру.

Италия. Кубок. 1/8 финала

Наполи – Кремонезе – 2:3 (2:2; 0:0; 4:5 – по пенальти)

Голы: 0:1 – Пикель, 18; 1:1 – Жуан, 33; 2:1 – Симеоне, 36; 2:2 – Афена-Гьян, 87.

Удаления: нет – Серникола, 100.

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