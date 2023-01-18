Кубок Италии. «Наполи» без Хвичи проиграл по пенальти последней команде Серии А «Кремонезе»

«Наполи» уступил «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии и вылетел из турнира.
20-я команда чемпионата Италии обыграла лидера Серии А в серии послематчевых пенальти. Большую часть дополнительного времени «Кремонезе» играл в меньшинстве.
Полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия не попал в заявку на игру.
Италия. Кубок. 1/8 финала
Наполи – Кремонезе – 2:3 (2:2; 0:0; 4:5 – по пенальти)
Голы: 0:1 – Пикель, 18; 1:1 – Жуан, 33; 2:1 – Симеоне, 36; 2:2 – Афена-Гьян, 87.
Удаления: нет – Серникола, 100.
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