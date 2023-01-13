Овчинников объяснил, почему не считает Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022

Сергей Овчинников не согласен с тем, что вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса признали лучшим на прошедшем чемпионате мира.

– Кто лучший вратарь ЧМ-2022? Мартинес?

– Нет, ни в коем случае.

– Почему? Он две серии пенальти выиграл.

– Если мы даем профессиональную оценку, пенальти – это лотерея. Это всего лишь удача.

Мы не можем оценить по серии пенальти уровень вратаря. Мартинес – обыкновенный средний вратарь.

Аргентина выиграла серии пенальти в матчах с Нидерландами (1/4) и Францией (финал).

На клубном уровне Мартинес выступает за «Астон Виллу».

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