Овчинников объяснил, почему не считает Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022

Сергей Овчинников не согласен с тем, что вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса признали лучшим на прошедшем чемпионате мира.
– Кто лучший вратарь ЧМ-2022? Мартинес?
– Нет, ни в коем случае.
– Почему? Он две серии пенальти выиграл.
– Если мы даем профессиональную оценку, пенальти – это лотерея. Это всего лишь удача.
Мы не можем оценить по серии пенальти уровень вратаря. Мартинес – обыкновенный средний вратарь.
- Аргентина выиграла серии пенальти в матчах с Нидерландами (1/4) и Францией (финал).
- На клубном уровне Мартинес выступает за «Астон Виллу».
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Источник: «Коммент.Шоу»