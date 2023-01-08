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    Чемпион мира 2014 года выиграл турнир по дартсу

    Бывший игрок сборной Германии Кевин Гросскройц выиграл неофициальный турнир по дартс.

    Гросскройц в паре с одним из сильнейших дартсменов мира Майклом ван Гервеном выиграл выставочный турнир Promi Darts. Его называют «чемпионатом мира по дартсу среди знаменитостей».

    • Партнер Гросскройца ван Гервен на этой неделе проиграл финал чемпионата мира по дартсу.
    • Гросскройц сейчас играет в футбол на любительском уровне.
    • Игрок – чемпион мира 2014 года и 2-кратный чемпион Германии в составе «Боруссии» Д.

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    Источник: «Бомбардир»

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