Чемпион мира 2014 года выиграл турнир по дартсу

Бывший игрок сборной Германии Кевин Гросскройц выиграл неофициальный турнир по дартс.
Гросскройц в паре с одним из сильнейших дартсменов мира Майклом ван Гервеном выиграл выставочный турнир Promi Darts. Его называют «чемпионатом мира по дартсу среди знаменитостей».
- Партнер Гросскройца ван Гервен на этой неделе проиграл финал чемпионата мира по дартсу.
- Гросскройц сейчас играет в футбол на любительском уровне.
- Игрок – чемпион мира 2014 года и 2-кратный чемпион Германии в составе «Боруссии» Д.
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Источник: «Бомбардир»