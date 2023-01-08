Чемпион мира 2014 года выиграл турнир по дартсу

Бывший игрок сборной Германии Кевин Гросскройц выиграл неофициальный турнир по дартс.

Гросскройц в паре с одним из сильнейших дартсменов мира Майклом ван Гервеном выиграл выставочный турнир Promi Darts. Его называют «чемпионатом мира по дартсу среди знаменитостей».

Партнер Гросскройца ван Гервен на этой неделе проиграл финал чемпионата мира по дартсу.

Гросскройц сейчас играет в футбол на любительском уровне.

Игрок – чемпион мира 2014 года и 2-кратный чемпион Германии в составе «Боруссии» Д.

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