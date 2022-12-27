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    Зарема: «Задача России – громко хлопнуть дверью? Футбольная Европа уже давно в Азии!»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила идею перехода России из УЕФА а Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Интересен и тот факт, что богатейшие азиаты не варятся в собственном соку, а владеют клубами АПЛ, а также других ведущих лиг.

    У City Football Group есть «Мумбай Сити». «Лейпциг», «Боруссия», «Базель», «Рейнджерс», «Севилья» также имеют свои фарм-клубы в Индии (а значит, представительства и спонсоров). Там регулярно проводятся ивенты, турниры со звездами своих клубов. В 2017 году «Ливерпуль» играл в Азии с «Лестером».

    Наконец, во время пандемии игроки дортмундской «Боруссии» провели в девяти странах Азии виртуальные туры.

    К чему это все: если задача — уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, предсезонных турах, социальных сетях.

    А значит, и в умах азиатов», – заявила Зарема.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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