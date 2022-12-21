В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.

Спустя некоторое время после начала парада игроков эвакуировали на вертолетах на базу национальной команды из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.

По информации La Nacion, 31 болельщик сборной Аргентины обратился в травмпункт из-за неудачных попыток запрыгнуть в автобус национальной команды с моста. Большинство фанатов получили переломы, однако их состояние оценивается как стабильное.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

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