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    Более 30 болельщиков получили травмы из-за неудачных прыжжов в автобус сборной Аргентины с моста

    В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.

    Спустя некоторое время после начала парада игроков эвакуировали на вертолетах на базу национальной команды из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.

    По информации La Nacion, 31 болельщик сборной Аргентины обратился в травмпункт из-за неудачных попыток запрыгнуть в автобус национальной команды с моста. Большинство фанатов получили переломы, однако их состояние оценивается как стабильное.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

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    Источник: La Nacion

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