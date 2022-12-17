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    Игроки Марокко спорили с судьей после матча с Хорватией

    Футболисты сборной Марокко были недовольны работой главного судьи матча за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии (1:2) Абдулрахмана Аль-Джассима.

    Марокканцы спорили с арбитром и после финального свистка.

    • Это был 2-й матч на турнире для катарского судьи.
    • Марокко – 1-я африканская команда в топ-4 чемпионата мира.
    • Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

    Фото: Dan Mullan/GETTY IMAGES.

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    Источник: «Бомбардир»

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