Игроки Марокко спорили с судьей после матча с Хорватией

Футболисты сборной Марокко были недовольны работой главного судьи матча за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии (1:2) Абдулрахмана Аль-Джассима.

Марокканцы спорили с арбитром и после финального свистка.

Это был 2-й матч на турнире для катарского судьи.

Марокко – 1-я африканская команда в топ-4 чемпионата мира.

Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Фото: Dan Mullan/GETTY IMAGES.

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