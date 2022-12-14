Месси забил 16 голов за сборную в 2022 году. Это его личный рекорд за календарный год

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал ассист в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии (3:0).

Форвард «ПСЖ» установил личный рекорд по голам за сборную за календарный год, забив 16 мячей в 2022 году.

До этого Месси лишь однажды забил больше 10 мячей за сборную за год – в 2012 году он отличился 12 раз.

Месси вышел на первое место по системе «гол+пас» (5+3) на ЧМ-2022.

Он повторил рекорд Лотара Маттеуса по сыгранным матчам на ЧМ – 25.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году. Он не выигрывал турнир.

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