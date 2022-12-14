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    Главный герой матча Аргентины и Хорватии – большой фанат Месси: хранил в шкафчике на стадионе его биографию и выбрал Гвардиолу, потому что тот работал с Лео

    Аргентина в полуфинале легко раскатала Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022. Для нее это второй финал чемпионата мира с 2014 года. И за это достижение аргентинцы вполне могут благодарить Хулиана Альвареса. Он поучаствовал в каждом голе сборной.

    • Первый мяч – заработал пенальти для Лионеля Месси;
    • Второй мяч – пронесся более четверти поля и втолкнул гол в ворота Доминика Ливаковича;
    • Третий мяч – подождал, когда Месси закончит свою магию и завершил его атаку точным ударом.

    В двух голах Аргентины у Альвареса был коннект с Месси. И это очень важная связь для Альвареса. 10 лет назад, когда он вызывался в сборную Аргентины своего возраста, Месси уже был одним из лучших игроков мира. А у Альвареса с того момента сохранилась фотография с Лео:

    Тогда Альварес говорил: «Я обожаю Месси. В этом нет ничего необычного, на него равняются все парни моего возраста. Отличие моей истории от остальных есть: я знаю, что когда-нибудь сыграю с Месси за одну команду».

    В одной команде пока что не получилось, но теперь они ведут Аргентину к победе на ЧМ-2022. Их совместные эмоции:

    Альварес часто отталкивается от Лионеля Месси, когда говорит о своей карьере:

    • О непопадании в академию «Реала»: «Да, мне грустно, я мог оказаться в Европе значительно раньше. Сейчас я понимаю, что было бы странно: поклоняться Месси и играть против него в Класико».

    • О трансфере в «Манчестер Сити»: «Было много предложений, но «Манчестер Сити» привлек меня во многом благодаря Хосепу Гвардиоле. Он работал с многими сильными нападающими: Роберт Левандовски, Серхио Агуэро и Лионель Месси».

    • В шкафчике на «Монументале» [домашний стадион его родного «Ривер Плейта»] Альварес долгое время хранил биографию Лионеля Месси: никак не находил время, чтобы дочитать книгу – из-за этого над ним даже подшучивали партнеры.

    • Вот фраза перед началом ЧМ-2022: «Мы должны помочь Лео взять кубок. У нашей страны есть две футбольные иконы – Марадона и он. Я счастлив, что вижу, как Месси пишет историю, и помогаю ему».

    Болеете за Аргентину и надеетесь на ее победу на ЧМ-2022? Забирайте бонус в 2000 рублей и ставьте на этот исход!

    Текст: Илья Егоров

    Фото: dpa, XinHua, www.imago-images.de/Global Look Press, соцсети Хулиана Альвареса

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      owereesuro 7 минут назад

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      Рейтинг: +3227

      Ziklop 1 час назад

      осталось сделать самый главный шаг в финале, но можно споткнуться об французов.

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