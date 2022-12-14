Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главный герой матча Аргентины и Хорватии – большой фанат Месси: хранил в шкафчике на стадионе его биографию и выбрал Гвардиолу, потому что тот работал с Лео

Главный герой матча Аргентины и Хорватии – большой фанат Месси: хранил в шкафчике на стадионе его биографию и выбрал Гвардиолу, потому что тот работал с Лео

14 декабря 2022, 12:00
2

Аргентина в полуфинале легко раскатала Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022. Для нее это второй финал чемпионата мира с 2014 года. И за это достижение аргентинцы вполне могут благодарить Хулиана Альвареса. Он поучаствовал в каждом голе сборной.

  • Первый мяч – заработал пенальти для Лионеля Месси;
  • Второй мяч – пронесся более четверти поля и втолкнул гол в ворота Доминика Ливаковича;
  • Третий мяч – подождал, когда Месси закончит свою магию и завершил его атаку точным ударом.

В двух голах Аргентины у Альвареса был коннект с Месси. И это очень важная связь для Альвареса. 10 лет назад, когда он вызывался в сборную Аргентины своего возраста, Месси уже был одним из лучших игроков мира. А у Альвареса с того момента сохранилась фотография с Лео:

Тогда Альварес говорил: «Я обожаю Месси. В этом нет ничего необычного, на него равняются все парни моего возраста. Отличие моей истории от остальных есть: я знаю, что когда-нибудь сыграю с Месси за одну команду».

В одной команде пока что не получилось, но теперь они ведут Аргентину к победе на ЧМ-2022. Их совместные эмоции:

Альварес часто отталкивается от Лионеля Месси, когда говорит о своей карьере:

• О непопадании в академию «Реала»: «Да, мне грустно, я мог оказаться в Европе значительно раньше. Сейчас я понимаю, что было бы странно: поклоняться Месси и играть против него в Класико».

• О трансфере в «Манчестер Сити»: «Было много предложений, но «Манчестер Сити» привлек меня во многом благодаря Хосепу Гвардиоле. Он работал с многими сильными нападающими: Роберт Левандовски, Серхио Агуэро и Лионель Месси».

• В шкафчике на «Монументале» [домашний стадион его родного «Ривер Плейта»] Альварес долгое время хранил биографию Лионеля Месси: никак не находил время, чтобы дочитать книгу – из-за этого над ним даже подшучивали партнеры.

• Вот фраза перед началом ЧМ-2022: «Мы должны помочь Лео взять кубок. У нашей страны есть две футбольные иконы – Марадона и он. Я счастлив, что вижу, как Месси пишет историю, и помогаю ему».

Болеете за Аргентину и надеетесь на ее победу на ЧМ-2022? Забирайте бонус в 2000 рублей и ставьте на этот исход!

Текст: Илья Егоров

Фото: dpa, XinHua, www.imago-images.de/Global Look Press, соцсети Хулиана Альвареса

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Аргентина Хорватия Месси Лионель Альварес Хулиан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1670966977
осталось сделать самый главный шаг в финале, но можно споткнуться об французов.
Ответить
Fialet
1671023277
Это должна быть статья об арбитре.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
1
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
8
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
2
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
25
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
13:57
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
1
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+