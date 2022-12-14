Аргентина в полуфинале легко раскатала Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022. Для нее это второй финал чемпионата мира с 2014 года. И за это достижение аргентинцы вполне могут благодарить Хулиана Альвареса. Он поучаствовал в каждом голе сборной.

Первый мяч – заработал пенальти для Лионеля Месси;

Второй мяч – пронесся более четверти поля и втолкнул гол в ворота Доминика Ливаковича;

Третий мяч – подождал, когда Месси закончит свою магию и завершил его атаку точным ударом.

В двух голах Аргентины у Альвареса был коннект с Месси. И это очень важная связь для Альвареса. 10 лет назад, когда он вызывался в сборную Аргентины своего возраста, Месси уже был одним из лучших игроков мира. А у Альвареса с того момента сохранилась фотография с Лео:

Тогда Альварес говорил: «Я обожаю Месси. В этом нет ничего необычного, на него равняются все парни моего возраста. Отличие моей истории от остальных есть: я знаю, что когда-нибудь сыграю с Месси за одну команду».

В одной команде пока что не получилось, но теперь они ведут Аргентину к победе на ЧМ-2022. Их совместные эмоции:

Альварес часто отталкивается от Лионеля Месси, когда говорит о своей карьере:

• О непопадании в академию «Реала»: «Да, мне грустно, я мог оказаться в Европе значительно раньше. Сейчас я понимаю, что было бы странно: поклоняться Месси и играть против него в Класико».

• О трансфере в «Манчестер Сити»: «Было много предложений, но «Манчестер Сити» привлек меня во многом благодаря Хосепу Гвардиоле. Он работал с многими сильными нападающими: Роберт Левандовски, Серхио Агуэро и Лионель Месси».

• В шкафчике на «Монументале» [домашний стадион его родного «Ривер Плейта»] Альварес долгое время хранил биографию Лионеля Месси: никак не находил время, чтобы дочитать книгу – из-за этого над ним даже подшучивали партнеры.

• Вот фраза перед началом ЧМ-2022: «Мы должны помочь Лео взять кубок. У нашей страны есть две футбольные иконы – Марадона и он. Я счастлив, что вижу, как Месси пишет историю, и помогаю ему».

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Текст: Илья Егоров

Фото: dpa, XinHua, www.imago-images.de/Global Look Press, соцсети Хулиана Альвареса