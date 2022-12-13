Величие Аргентины в первом тайме с Хорватией: Месси поставил рекорд, Роналдиньо аплодировал Альваресу после гола

Первый тайм полуфинального матча между Аргентиной и Хорватией подарил мощное преимущества первой команде – 2:0. Вот факты по каждому голу.

1:0 – Лионель Месси с пенальти:

Пенальти назначен после фола Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе;

К точке подошел Месси – и забил;

Это 11-й гол Месси на ЧМ. Он лучший бомбардир в истории турнира среди действующих игроков;

Стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира.

2:0 – Хулиан Альварес:

Пробежал больше 30 метров, чтобы забить этот мяч;

Его третий мяч на этом ЧМ.

А вот реакция от Роналдиньо – легенда сидела на трибунах и хлопала:

Кстати, прогноз Роналдиньо до начала турнира: «Думаю, трофей достанется Лео Месси. Он заслужил его больше всех, даже больше всех остальных игроков Аргентины. Отмечу французов и бразильцев. Но Аргентина сильна – и она должна победить».

Фото: XiHua/Global Look Press, скриншоты с сайта «Матч ТВ»