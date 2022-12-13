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    Величие Аргентины в первом тайме с Хорватией: Месси поставил рекорд, Роналдиньо аплодировал Альваресу после гола

    Первый тайм полуфинального матча между Аргентиной и Хорватией подарил мощное преимущества первой команде – 2:0. Вот факты по каждому голу.

    1:0 – Лионель Месси с пенальти:

    • Пенальти назначен после фола Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе;
    • К точке подошел Месси – и забил;
    • Это 11-й гол Месси на ЧМ. Он лучший бомбардир в истории турнира среди действующих игроков;
    • Стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира.

    2:0 – Хулиан Альварес:

    • Пробежал больше 30 метров, чтобы забить этот мяч;
    • Его третий мяч на этом ЧМ.

    А вот реакция от Роналдиньо – легенда сидела на трибунах и хлопала:

    Кстати, прогноз Роналдиньо до начала турнира: «Думаю, трофей достанется Лео Месси. Он заслужил его больше всех, даже больше всех остальных игроков Аргентины. Отмечу французов и бразильцев. Но Аргентина сильна – и она должна победить».

    Фото: XiHua/Global Look Press, скриншоты с сайта «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 23:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4698

      neveldomha 2 минуты назад

      Это не заслуженный полуфинал хорватов, а украденный у Бразилии. Полный отстой. Вас тут не место. Проваливайте домой.

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      Рейтинг: +1512

      Artemka444 2 минуты назад

      Французы сильнее то будут!!!

      0
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      Рейтинг: +437

      Stavr007 7 минут назад

      сдулась хорватия короче, гвардиол в кармане у месси застрял бедолага

      1
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      Рейтинг: +10

      oarstxo 24 минуты назад

      В чем величие??? Админ если ты такой поклонник гнома, то это неповад пользоваться административными ресурсами

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      Рейтинг: +748

      Lipatoff 35 минут назад

      Впереди ещё целый тайм, самый плохой счёт, потому что соперник, сокращая отставание до одного мяча, начинает жёстко атаковать. Нужно ещё забивать, желательно пару

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      Рейтинг: +18449

      Cleaner 36 минут назад

      Пенальти, конечно, ПРИДУМАННЫЙ. А вот второй гол это безобразие...(

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      Рейтинг: +748

      Lipatoff > Cleaner 34 минуты назад

      Придуманные пенальти Месси не забивает, уже была ситуация

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