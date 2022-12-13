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  • Величие Аргентины в первом тайме с Хорватией: Месси поставил рекорд, Роналдиньо аплодировал Альваресу после гола

Величие Аргентины в первом тайме с Хорватией: Месси поставил рекорд, Роналдиньо аплодировал Альваресу после гола

13 декабря 2022, 23:14
18

Первый тайм полуфинального матча между Аргентиной и Хорватией подарил мощное преимущества первой команде – 2:0. Вот факты по каждому голу.

1:0 – Лионель Месси с пенальти:

  • Пенальти назначен после фола Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе;
  • К точке подошел Месси – и забил;
  • Это 11-й гол Месси на ЧМ. Он лучший бомбардир в истории турнира среди действующих игроков;
  • Стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира.

2:0 – Хулиан Альварес:

  • Пробежал больше 30 метров, чтобы забить этот мяч;
  • Его третий мяч на этом ЧМ.

А вот реакция от Роналдиньо – легенда сидела на трибунах и хлопала:

Кстати, прогноз Роналдиньо до начала турнира: «Думаю, трофей достанется Лео Месси. Он заслужил его больше всех, даже больше всех остальных игроков Аргентины. Отмечу французов и бразильцев. Но Аргентина сильна – и она должна победить».

Фото: XiHua/Global Look Press, скриншоты с сайта «Матч ТВ»

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Аргентина Аргентина Хорватия Роналдиньо Месси Лионель Альварес Хулиан
Комментарии (18)
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Lipatoff
1670961792
Впереди ещё целый тайм, самый плохой счёт, потому что соперник, сокращая отставание до одного мяча, начинает жёстко атаковать. Нужно ещё забивать, желательно пару
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oarstxo
1670962424
В чем величие??? Админ если ты такой поклонник гнома, то это неповад пользоваться административными ресурсами
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Stavr007
1670963455
сдулась хорватия короче, гвардиол в кармане у месси застрял бедолага
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Artemka444
1670963765
Французы сильнее то будут!!!
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neveldomha
1670963766
Это не заслуженный полуфинал хорватов, а украденный у Бразилии. Полный отстой. Вас тут не место. Проваливайте домой.
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Антибиотик
1670964048
Хороший счет за десять минут до конца матча, рад за аргентиносов)
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andruhs
1670964264
Любите, или не люБите Месси, но проход при третьем мяче - шедевр. Кто то возразит?
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_MATRIX_
1670965083
Мои поздравления Аргентине и отдельно - Месси! Вы - заслужили выиграть ЧМ-2022!
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ААМ
1670965712
Рад за Месси и его команду.
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nemolod
1671002325
Ну если честно,то никакого величия в первом тайме не было,шла примерно равная борьба,а вот пенальти хорватов надломил и после этого аргентинцы стали действовать более уверенно! Лео сыграл один из самых лучших матчей и в отличие от Рональду, помогал команде и был ее диспетчером-в общем пахал на поле наравне с молодыми!
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