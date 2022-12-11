Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    WhoScored составил символическую сборную 1/4 финала ЧМ-2022. В ней 4 марокканца

    Футбольный статистический портал WhoScored составил символическую сборную 1/4 финала чемпионата мира-2022.

    Вратарь: Ливакович (Хорватия).

    Защитники: Милитао (Бразилия), Эль-Амик, Аттиат-Алла (оба – Марокко), Ромеро (Аргентина).

    Полузащитники: Фернандеш (Португалия), Каземиро (Бразилия), Буфал (Марокко).

    Форварды: Неймар (Бразилия), Эн-Несири (Марокко), Месси (Аргентина).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Глава «Матч ТВ» отреагировал на отказ Книги Гиннеса фиксировать рекорд Журавеля
    Изменение правил в «Конкурсе прогнозов» ЧМ-2022: они касаются девятого тура 1
    Итоги восьмого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022: поздравляем победителей
    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      _Marqella_ 57 минут назад

      Неймар тут лишний,не оправдал ожиданий....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11