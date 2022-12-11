WhoScored составил символическую сборную 1/4 финала ЧМ-2022. В ней 4 марокканца

Футбольный статистический портал WhoScored составил символическую сборную 1/4 финала чемпионата мира-2022.
Вратарь: Ливакович (Хорватия).
Защитники: Милитао (Бразилия), Эль-Амик, Аттиат-Алла (оба – Марокко), Ромеро (Аргентина).
Полузащитники: Фернандеш (Португалия), Каземиро (Бразилия), Буфал (Марокко).
Форварды: Неймар (Бразилия), Эн-Несири (Марокко), Месси (Аргентина).
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Источник: WhoScored