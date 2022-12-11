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    Стоунз побил рекорд чемпионата мира, установленный в 1974 году

    Англия проиграла Франции со счетом 1:2 в 1/4 финала ЧМ-2022.

    В этом матче центральный защитник английской сборной Джон Стоунз стал рекордсменом чемпионата мира.

    Он закончил игру с французами со 100-процентной точностью передач (72 из 72). Это лучший результат в истории турнира.

    Стоунз превзошел достижение Пауля Брайтнера, установленное в 1974 году. Тогда немец в матче с Чили тоже ни разу не ошибся в пасах, но сделал их меньше – 57.

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    Источник: Opta

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