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    «Слишком сильно себя ненавижу». Генич – об уходе с матча Нидерланды – Аргентина при счете 0:2

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич посетил матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) в качестве зрителя.

    Однако журналист, который был на матче с женой Ириной, покинул игру при счете 2:0 в пользу Аргентины.

    После игры Генич из-за этой ситуации закрыл в телеграме комментарии.

    «Знал, что народ злой. Но не настолько.

    Откровенность и искренность – не в почете. Лишний раз читать о себе всякое говно уже нахлебался вдоволь.

    Нужны ли мне комментарии в ленте? Закрывал, открывал, снова закрывал. И снова открывал. Человеческий фактор.

    Но именно сейчас – читать ничего не хочу. Слишком сильно сам себя ненавижу. Этого достаточно.

    Комментарии открою в следующем году. Начитался. Достаточно», – написал Генич.

    • Нидерланды сравняли счет на 90+11 минуте.
    • Генич комментировать ЧМ-2022 больше не будет.
    • Ранее Генич посетил игру 1/4 финала Хорватия – Бразилия.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    Сегодня, 01:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17577

      paracetamol 1 час назад

      Закуска кончилась, наверно? А вообще дурак дураком!

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      Рейтинг: +5515

      AtticusFinch 1 час назад

      Кому нибудь не посрать на Генича и его чувства?))

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