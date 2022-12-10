«Слишком сильно себя ненавижу». Генич – об уходе с матча Нидерланды – Аргентина при счете 0:2

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич посетил матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) в качестве зрителя.
Однако журналист, который был на матче с женой Ириной, покинул игру при счете 2:0 в пользу Аргентины.
После игры Генич из-за этой ситуации закрыл в телеграме комментарии.
«Знал, что народ злой. Но не настолько.
Откровенность и искренность – не в почете. Лишний раз читать о себе всякое говно уже нахлебался вдоволь.
Нужны ли мне комментарии в ленте? Закрывал, открывал, снова закрывал. И снова открывал. Человеческий фактор.
Но именно сейчас – читать ничего не хочу. Слишком сильно сам себя ненавижу. Этого достаточно.
Комментарии открою в следующем году. Начитался. Достаточно», – написал Генич.
- Нидерланды сравняли счет на 90+11 минуте.
- Генич комментировать ЧМ-2022 больше не будет.
- Ранее Генич посетил игру 1/4 финала Хорватия – Бразилия.
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