Тиаго Силва установил рекорд чемпионата мира

Бразилия разгромила Южную Корею со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Защитник «Челси» Тиаго Силва сделал голевую передачу на Ришарлисона.

Он стал самым возрастным автором ассиста в истории чемпионатов мира.

Рекордный показатель Силвы – 38 лет и 74 дня. Бразилец превзошел достижение экс-игрока сборной Камеруна Роже Милла (38 лет и 42 дня на ЧМ-1990).

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