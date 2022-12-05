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    ЧМ-2022. Хорватия победила Японию по пенальти и вышла в 1/4 финала

    Хорватия обыграла Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

    Команды выявили победителя в серии послематчевых пенальти. Японцы реализовали лишь одну попытку из четырех.

    В основное время составе сборной Хорватии голевую передачу сделал защитник «Зенита» Деян Ловрен.

    Хорватия сыграет в четвертьфинале сыграет с Бразилией или Южной Кореей.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Япония – Хорватия – 1:1 (1:1, 0:0, 1:3 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Маэда, 43; 1:1 – Перишич, 55.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии37
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      Рейтинг: +214

      Стоп всем 1 час назад

      Японцы красавы ! Их никем не ожидаемые победы с немцами и испанцами украсили чемпионат мира.

      1
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      Рейтинг: +3908

      raritet 1 час назад

      Что то сегодня хорваты были никакие: все невпопад, все криво. Нужно признать , организация игры у япошек лучше. Неожиданно то, что японцы не умеют бить пенальти. Но с такой игрой нашим " братьям" против бразильцев лучше и не выходить на поле. Команда старовата.

      2
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      Рейтинг: +765

      Fialet 1 час назад

      Всё ж хорваты хероваты.

      2
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      Рейтинг: +2380

      fakeid 1 час назад

      japanдрилы, давайте домой.

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      Рейтинг: +214

      Стоп всем > fakeid 1 час назад

      Домой уже до японцев Расея почапала

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      Рейтинг: +2380

      fakeid > Стоп всем 1 час назад

      дровами запасся уже? и педали к генератору не забудь прикрутить, чтобы добыть электричество и писать в интернетах. гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +214

      Стоп всем > fakeid 1 час назад

      Помнится мне что некий fakeid кричал что он протиа в.ойны....
      Или как ?

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      Рейтинг: +2165

      моэм 1 час назад

      Косоглазые пробили как косоногие ....и неужели были такие , кто мог подумать что может быть по другому ?...грубовато конечно , но в угоду толерастам , против ветра пысать не хочется

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      Рейтинг: +4143

      mutabor0992 > моэм 1 час назад

      Германию и Уругвай слили.Сегодня обратка будет.

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      Рейтинг: +214

      Стоп всем > моэм 1 час назад

      Косоглазые так то немцев и испанцев накосоглазили...А тебе нацику руссовеличайшему такое неподьемно...Ибо не способен на такое.

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      Рейтинг: +4143

      mutabor0992 > Стоп всем 1 час назад

      Я-немец.А ты олень,чьих будешь?

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      Рейтинг: +4143

      mutabor0992 > Стоп всем 1 час назад

      Сейчас твоим любимым раскосым к 10 минуте жабры вырвут!!!!гы гы

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      Рейтинг: +214

      Стоп всем > mutabor0992 1 час назад

      Я моэм у сказал...А ты отвали.Не тебе сказано было

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      Рейтинг: +4143

      mutabor0992 > Стоп всем 31 минуту назад

      Ешь гоФно недоносок!Любитель косых.

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      Рейтинг: +4143

      mutabor0992 > Стоп всем 25 минут назад

      Ну че петушара притих?4-0 к перерыву...А вот Уругвай когтился бы.А могли и вообще как 1950 году иОпнуть!

      0
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      Рейтинг: +99102

      zigbert 2 часа назад

      Равная получилась игра. Японцы научились играть в комбинационный футбол. По именам хорваты выглядят лучше но преимущества большого у них не было. Но где то после 70й минуты японцы устали и уже не так рвались вперед. Никто не хотел рисковать. А в серии пенальти надежно сыграл Ливакович.

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      Рейтинг: +12029

      Вомбат 2 часа назад

      С такой игрой у хорватов против Бразилии шансов нет. Увы.

      0
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      Рейтинг: +27532

      JTherry 2 часа назад

      японцы дошли до 1/8, и игру неплохую яростную, агрессивную показали, но надо было быть готовыми на серию пенальти...

      7
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      Рейтинг: +36

      Rоbby 2 часа назад

      С победой, Братья!

      1
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      Рейтинг: +3189

      FRZZ 2 часа назад

      Отскочили хорваты, японцы на мой взгляд больше заслуживали победу, отсутсвие опыта подвело их.

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