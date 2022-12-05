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  • ЧМ-2022. Хорватия победила Японию по пенальти и вышла в 1/4 финала

ЧМ-2022. Хорватия победила Японию по пенальти и вышла в 1/4 финала

5 декабря 2022, 20:42
24

Хорватия обыграла Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Команды выявили победителя в серии послематчевых пенальти. Японцы реализовали лишь одну попытку из четырех.

В основное время составе сборной Хорватии голевую передачу сделал защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Хорватия сыграет в четвертьфинале сыграет с Бразилией или Южной Кореей.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Япония – Хорватия – 1:1 (1:1, 0:0, 1:3 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Маэда, 43; 1:1 – Перишич, 55.

Календарь ЧМ-2022

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Жалко, что Япония вылетела: она помогала искренне кайфовать от этого ЧМ

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Назван лучший игрок матча Япония – Хорватия 1
Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Япония Хорватия
Комментарии (24)
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Skull_Boy
1670262368
Мда, антифутбол опять победил
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RyslanZ
1670262372
Заключительный пенальти в победной серии забил бывший игрок Московского Спартака Пашалич...
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Красногорск_Фан
1670262426
Японцы молодцы! Прекрасная , скоростная, осмысленная игра. Чем бы не закончился чемпионат - красавцы. А пенальти это уже лотерея, хотя вратарь кроватов молодец. Полагаю скоро хорваты тоже отправятся домой. Или я очень удивлюсь
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Ill Ich
1670262679
Первый упорнейший матч 1/8 финала. Обидно в таком проиграть любому, ведь японцы были ничем не хуже хорватов. Но победителем должен стать кто-то один, и серию пенальти японцы провалили. Хорваты идут дальше.
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nemolod
1670262801
Надо было японцам пройти тренинг по пенальти в ЦСКА (вот Хонду там научили и он это продемонстрировал)! А хорватам похоже это последняя радость! С бразильцами их игра не прокатит!
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Garrincha58
1670263067
японамама учитесь бить пенали
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JTherry
1670263805
японцы дошли до 1/8, и игру неплохую яростную, агрессивную показали, но надо было быть готовыми на серию пенальти...
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zigbert
1670264054
Равная получилась игра. Японцы научились играть в комбинационный футбол. По именам хорваты выглядят лучше но преимущества большого у них не было. Но где то после 70й минуты японцы устали и уже не так рвались вперед. Никто не хотел рисковать. А в серии пенальти надежно сыграл Ливакович.
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Fialet
1670264777
Всё ж хорваты хероваты.
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raritet
1670264893
Что то сегодня хорваты были никакие: все невпопад, все криво. Нужно признать , организация игры у япошек лучше. Неожиданно то, что японцы не умеют бить пенальти. Но с такой игрой нашим " братьям" против бразильцев лучше и не выходить на поле. Команда старовата.
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