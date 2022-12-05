Японцы красавы ! Их никем не ожидаемые победы с немцами и испанцами украсили чемпионат мира.
Хорватия обыграла Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Команды выявили победителя в серии послематчевых пенальти. Японцы реализовали лишь одну попытку из четырех.
В основное время составе сборной Хорватии голевую передачу сделал защитник «Зенита» Деян Ловрен.
Хорватия сыграет в четвертьфинале сыграет с Бразилией или Южной Кореей.
ЧМ-2022. 1/8 финала
Япония – Хорватия – 1:1 (1:1, 0:0, 1:3 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Маэда, 43; 1:1 – Перишич, 55.
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